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Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером

Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
11:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Легенда Синих возвращается на Стэмфорд Бридж в новом статусе.

Наставник Дерби Каунти Фрэнк Лампард назначен новым главным тренером Челси, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Контракт с 41-летним специалистом заключен на 3 года, согласно которому он будет зарабатывать четыре миллиона фунтов за сезон. Также четыре миллиона фунтов Челси заплатит Дерби Каунти в качестве компенсации.

На посту главного тренера Челси Фрэнк Лампард сменил Маурицио Сарри, который этим летом возглавил Ювентус.

Дерби Каунти для Фрэнка Лампарда являлся первым опытом в тренерской карьере — клуб из Чемпионшипа он возглавил в 2018 году. В бытность игровой карьеры Лампард 13 лет защищал цвета Челси — с 2001 по 2014 год.

В минувшем сезоне подопечные Лампарда почти выбрались в элитный английский дивизион из Чемпионшипа, но в финале плей-офф уступили Астон Вилле.

Челси, в свою очередь, в минувшем розыгрыше АПЛ финишировал третьим, а также выиграл Лигу Европы, в финале разгромив соседей из Арсенала (4:1).

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Фрэнк Лампард.
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