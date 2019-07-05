Гримм пообещал несколько сюрпризов на матче за Суперкубок Украины-2019

Новости спорта: На поединке “Динамо” (Киев) - “Шахтер” (Донецк) за Суперкубок Украины, который состоится в Одессе 28 июля, ожидается аншлаг.

Сейчас уже продано более 5000 билетов. Об этом на пресс-конференции в Доме футбола сообщил президент УПЛ Томас Гримм.

“20 июня стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок. Сейчас продано 5 тысяч билетов, надеюсь, что на матче будет аншлаг. Планируется также несколько сюрпризов, которые мы пока не раскрываем”, - цитирует Гримма Sport Arena.

Также президент УПЛ напомнил, что билеты на Суперкубок Украины будут именными, а купить более 4-х билетов в одни руки невозможно.

Призовой фонд, который между собой разыграют чемпион УПЛ донецкий футбольный клуб “Шахтер” и вице-чемпион киевский “Динамо”, составляет 2 млн грн. Такая же сумма была и в прошлом году.