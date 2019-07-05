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Федерация футбола Аргентины запросила аудио переговоров судей в игре с Бразилией

Федерация футбола Аргентины запросила аудио переговоров судей в игре с Бразилией
02:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборная Аргентины уступила команде Бразилии в полуфинале Кубка Америки-2019.

Ассоциация футбола Аргентины запросила у Южноамериканской конфедерации футбола аудиозаписи переговоров главного судьи полуфинала Кубка Америки с командой Бразилии (0:2) Родди Самбрано с видеоассистентом, сообщает TyC Sports. Аргентинцы остались недовольны судейством эквадорского рефери, который, по их мнению, не назначил в ворота соперника два пенальти.

КОНМЕБОЛ ранее сообщила, что у Самбрано были проблемы при коммуникации с видеоассистентом Леоданом Гонсалесом, но к началу игры связь была налажена. Как сообщает Globo Esporte, помехи у судей возникли после некоторых действий службы безопасности президента Бразилии Жаира Болсонару, который присутствовал на матче.

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Сборная Бразилии 7 июля на стадионе «Маракана» (начало — в 23:00 по киевскому времени) в финале Кубка Америки сыграет с командой Перу.

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Сборная Бразилии, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
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