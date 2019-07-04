"Шахтер" поделился секретами проживания в отеле-замке в Австрии (Видео)

3 июля команда донецкого футбольного клуба “Шахтер” прибыла в Фельден (Австрия) на второй тренировочный сбор, где остановилась в отеле-замке Falkensteiner Schlosshotel.
На видео, появившемся сегодня на YouTube-канале “Шахтера”, Дарья Ракицкая провела экскурсию по отелю, в котором футболисты “Шахтера” не только живут, но и проводят тренировки.
Отель-замок Falkensteiner Schlosshotel имеет тренажерный зал, комнату для теории и многое другое.
Как сообщалось, на втором этапе подготовки, который продлится до 12 июля, подопечные Луиша Каштру проведут 5 контрольных матчей.
5 июля
13.00. “Шахтер” - “Юрдинген” (Крефельд, Германия)
18.00. “Шахтер” - “Копенгаген” (Копенгаген, Дания)
8 июля
13.00. “Шахтер” - “Пролетер” (Нови-Сад, Сербия)
19.00. “Шахтер” - “Вольфсбергер” (Вольфсберг, Австрия)
11 июля
18:30. “Шахтер” - АПОЭЛ (Никосия, Кипр)