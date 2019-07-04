"Шахтер" поделился секретами проживания в отеле-замке в Австрии (Видео)

Новости спорта: Шахтер проходит второй тренировочный сбор в Австрии.

3 июля команда донецкого футбольного клуба “Шахтер” прибыла в Фельден (Австрия) на второй тренировочный сбор, где остановилась в отеле-замке Falkensteiner Schlosshotel.

На видео, появившемся сегодня на YouTube-канале “Шахтера”, Дарья Ракицкая провела экскурсию по отелю, в котором футболисты “Шахтера” не только живут, но и проводят тренировки.

Отель-замок Falkensteiner Schlosshotel имеет тренажерный зал, комнату для теории и многое другое.

Как сообщалось, на втором этапе подготовки, который продлится до 12 июля, подопечные Луиша Каштру проведут 5 контрольных матчей.

5 июля

13.00. “Шахтер” - “Юрдинген” (Крефельд, Германия)

18.00. “Шахтер” - “Копенгаген” (Копенгаген, Дания)

8 июля

13.00. “Шахтер” - “Пролетер” (Нови-Сад, Сербия)

19.00. “Шахтер” - “Вольфсбергер” (Вольфсберг, Австрия)

11 июля

18:30. “Шахтер” - АПОЭЛ (Никосия, Кипр)