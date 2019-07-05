Бланко-Лещук: Хочу узнать мнение тренера о моей роли в Шахтере

Новости спорта: Нападающий Густаво Бланко-Лещук отправился с Горняками на сбор в Австрию.

27-летний форвард "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук, который отправился с "горняками" на учебно-тренировочный сбор в Австрию, рассказал о подготовке донецкой команды к новому сезону.

"Я очень рад вновь оказаться здесь! Сейчас важно будет пообщаться с главным тренером, узнать его мнение о моей роли в команде, получить игровые установки. Вчера прилетел из Аргентины и сразу был готов выйти на вечернюю сессию, но тренеры рекомендовали отдохнуть и восстановиться после длительного перелета, поэтому я с радостью приступил к работе вместе со всеми сегодня", — отметил Бланко-Лещук.

В минувшем сезоне Бланко-Лещук выступал за испанскую "Малагу" на правах аренды.