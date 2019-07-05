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Бланко-Лещук: Хочу узнать мнение тренера о моей роли в Шахтере

Бланко-Лещук: Хочу узнать мнение тренера о моей роли в Шахтере
00:00 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Нападающий Густаво Бланко-Лещук отправился с Горняками на сбор в Австрию.

27-летний форвард "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук, который отправился с "горняками" на учебно-тренировочный сбор в Австрию, рассказал о подготовке донецкой команды к новому сезону.

"Я очень рад вновь оказаться здесь! Сейчас важно будет пообщаться с главным тренером, узнать его мнение о моей роли в команде, получить игровые установки. Вчера прилетел из Аргентины и сразу был готов выйти на вечернюю сессию, но тренеры рекомендовали отдохнуть и восстановиться после длительного перелета, поэтому я с радостью приступил к работе вместе со всеми сегодня", — отметил Бланко-Лещук.

Воспитанник Шахтера перешел в российский клуб

В минувшем сезоне Бланко-Лещук выступал за испанскую "Малагу" на правах аренды.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Густаво Бланко-Лещук.
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