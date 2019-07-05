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Вратарь сборной Чили удалил Instagram после поражения от Перу

Вратарь сборной Чили удалил Instagram после поражения от Перу
07:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Футболисту угрожали расправой над семьей.

Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас был вынужден удалить свой Instagram аккаунт после поражения от сборной Перу (0:3) в полуфинале Копа Америка.

Все дело в том, что неизвестные стали угрожать вратарю, и обещали расправиться над ним и его семьей. Стоит отметить, что вратарь грубо ошибся в матче.

В одном из эпизодов Ариас слишком далеко вышел из штрафной площади. Тогда то Перу и забило второй мяч.

Стоит отметить, что в матче за бронзовые медали турнира Сборная Чили сыграет против Аргентины. Поединок состоится 6-го июля в 22:00.

В финале Копа Америка сборная Бразилии сыграет против Перу. Матч состоится 7-го июля в 23:00.

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Футбол, Новости футбола, Копа Америка, Габриэль Ариас.
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