Заря - Хайдук: обзор товарищеского матча (Видео)

Новости спорта: Луганчане разошлись миром с бронзовым призером хорватской Лиги.

Луганская Заря на сборах в Словении провела товарищеский матч против бронзового призера Хорватии - Хайдука (1:1).

Стоит отметить, что дебютным голом за команду Виктора Скрипника отметился потенциальный новичок - немецкий защитник Йоэль Абу-Ханна.

Также, во втором тайме за луганчан сыграл боснийский кипер Никола Василь, который находится на просмотре в клубе.

Заря - Хайдук 1:1

Голы: Абу Ханна, 51 – Симич, 40.

Заря: Махарадзе (Василь, 60), Вернидуб, Чеберко, Тымчик, Абу Ханна (Емец, 70), Иванисеня, Хомченовский, Кочергин, Леднев (Арвеладзе, 69), Кабаев (Будковский, 80), Громов (Шалфеев, 83).

Хайдук: Льюбич, Лопес, Неясмич, Сего, Спикич, Симич, Калик, Сахити, Башич, Брадарич, Тахирай.