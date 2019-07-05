Президент Сампдории подтвердил интерес к Малиновскому

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины по-прежнему входит в сферу интересов генуэзцев.

Президент Сампдории Массимо Ферреро подтвердил заинтересованность генуэзского клуба в полузащитнике Генка Руслане Малиновском. По словам Ферреро, переговоры по трансферу украинца продолжаются, а его игра очень импонирует Сампдории.

«Малиновский? Мы общаемся насчет него, и он нам очень нравится», — заявил Массимо Ферреро в эфире телеканала SportItalia.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что трансфер Малиновского из Генка в Сампдории сорвался по причине агентских комиссионных.

Также интерес к Малиновскому проявляла Аталанта, но генеральный директор клуба позже заявил, что трансферное окно для его команды уже закрыто.

Игроком Генка Малиновский стал в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийцы выкупили его контракт у Шахтера за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Малиновский отыграл за Генк 51 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав столько же результативных передач. Украинец помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.

Сампдория в прошлом розыгрыше Серии А заняла 9-е место.