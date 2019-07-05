Лацио усилился защитником Копенгагена

Новости спорта: Защитник Копенгагена Денис Вавро перешел в Лацио.

Защитник Копенгагена Денис Вавро перешел в Лацио, сообщает официальный сайт римского клуба.

С 23-летним словацким центрбеком заключен контракт сроком на 5 лет. Сумма трансфера ориентировочно составила 10,5 миллиона евро.

С лета 2017 года Вавро выступал в составе Копенгагена, в который перебрался из словацкой Жилины.

В прошлом сезоне Вавро отыграл во всех турнирах 50 матчей, и записал на свой счет 2 забитых мяча. Игра центрбека помогла Копенгагену выиграть чемпионат Дании. Также на счету Дениса Вавро 5 матчей в составе сборной Словакии, а отбор к Евро-2020 он проводит в статусе основного игрока.

Для Лацио Вавро стал вторым летним новичком, после игрока молодежного состава Ливерпуля Бобби Адеканье.

Летом римский клуб уже успел продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги.

Прошлый сезон Лацио завершил на 8-м месте в Серии А, а также выиграл Кубок Италии, что позволило ему получить путевку в групповой этап Лиги Европы.