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Селезнев вошел в сферу интересов турецких клубов

Селезнев вошел в сферу интересов турецких клубов
10:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Украинский нападающий вновь может оказаться в Турции.

Форвард Евгений Селезнев вошел в сферу интересов турецких клубов, сообщает AS. О каких именно клубах идет речь источник не уточняет.

Украинцу приходилось выступать в своей карьере за несколько клубов из Турции. До перехода в Малагу он на протяжении года играл за Ахкисар, а перед этим — еще год в составе Карабюкспора.

В составе Анчоусов Селезнев карьеру не продолжит. Хотя у руководства Малаги была опция автоматического продления украинца еще на два года, они решили от нее отказаться, будучи недовольными его уровнем выступлений.

Во второй части прошлого сезона 33-летний форвард принял участие в 12 матчах за Малагу (2 — в основе), забитыми мячами так и не отличился.

Ранее Анчоусов покинул еще один нападающий — Густаво Бланко-Лещук вернулся в Шахтер после года аренды в испанской команде.

Малага была близка к возвращению в Примеру, но не прошла в стыковых матчах Депортиво.

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ФК Малага, Футбол, Новости футбола, Евгений Селезнев.
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