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Бразилия - Перу: названа бригада арбитров на финал Копа Америка

Бразилия - Перу: названа бригада арбитров на финал Копа Америка
10:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Чилийский арбитр Роберто Тобар назначен главным судьей на финальный матч Кубка Америки.

Чилийский арбитр Роберто Тобар назначен главным судьёй на финальный матч Кубка Америки. Помогать ему будут соотечественники Кристиан Шиманн и Клаудио Риос, четвёртым рефери стал венесуэлец Алексис Эррера. Ответственным за VAR назначен чилиец Хулио Баскуньян. Решающий матч турнира пройдёт 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Соперником сборной Бразилии в решающем матче турнира сенсационно стала национальная команда Перу, забившая в 1/2 финала три мяча в ворота сборной Чили. Отличились Эдисон Флорес, Йосимар Йотун и Хосе Паоло Герреро.

В добавленное арбитром время вратарь Перу Педро Гальесе отразил удар чилийского нападающего Эдуардо Варгаса с точки и стал лучшим игроком матча. Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года.

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Футбол, Сборная Перу, Новости футбола, Копа Америка, Cборная Бразилии, Роберто Тобар.
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