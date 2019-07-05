Михайлюк рассказал о своих целях на следующий сезон в NBA

Новости спорта: Святослав Михайлюк поделился ожиданиями от нового сезона НБА.

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк поделился ожиданиями от нового сезона НБА.

«Я постараюсь сделать столько, сколько смогу. Я постараюсь быть хорошим товарищем по команде, но главной целью является победа в максимально возможном количестве матчей. После сезона новичка, я определенно должен заработать место в ротации, получить приличное игровое время. С другой стороны, я просто должен выходить на площадку, играть и получать удовольствие», - сказал Михайлюк.

Отметим, что в дебютном сезоне в НБА Михайлюк провел 42 матча (39 за «Лейкерс» и 3 за «Детройт»). В среднем за игру набирая 3,2 очка в среднем за 10,5 минут на паркете.

Напомним, что 5 июля Святослав Михайлюк в составе «Детройта» стартует в Летней лиге НБА. В первой игре «Детройт» сыграет со сборной Хорватии. Начало матча в 22:00 по Киеву.