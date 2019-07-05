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Зубков рассказал, почему перешел в Ференцварош

Зубков рассказал, почему перешел в Ференцварош
12:36 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Переход в Ференцварош хавбек считает большим шагом вперед.

Полузащитник Шахтера Александр Зубков в конце мая на правах аренды перешел в Ференцварош. По словам 22-летнего игрока, скауты венгерского клуба просматривали его в матче между Мариуполем и Динамо, а решающую роль в этом переходе сыграл звонок главного тренера команды Сергея Реброва, который выразил заинтересованность в услугах хавбека.

«Как возник вариант продолжения карьеры в Ференцвароше? В прошлом сезоне агент мне сказал, что на игре Мариуполя с Динамо будут скауты Ференцвароша, которые будут следить за моей игрой. Уже после матча ко мне обратился спортивный директор венгерского клуба и сказал, что Ференцварош заинтересован, чтобы я переехал в Венгрию. Потом в переговоры вступили клубы», — цитирует Зубкова Zbirna.com.

«Долго ли думал над предложением? Нет. Согласился почти сразу. Ключевую роль сыграл звонок главного тренера Ференцвароша Сергея Реброва. Его слова сыграли немаловажную роль в этом переходе, услышал серьезную заинтересованность с его стороны. Клубы тоже, насколько мне известно, об аренде договорились очень быстро».

Переход в Ференцварош Александр Зубков считает большим шагом вперед в своей карьере.

«Предлагал ли Мариуполь остаться в клубе? Таких разговоров особо не было. Все-таки поступило предложение от клуба, который является чемпионом своей страны. Это шаг вперед, ведь любой футболист в итоге мечтает поиграть в Европе. Интересно прочувствовать, какой тут футбол. Переход в Ференцварош — это большой шаг вперед».

Не оставил полузащитник без внимания и Мариуполь, а игру в азовском клубе он считает хорошим этапом карьеры.

«Что касается Мариуполя, то я благодарен этой команде, ребятам, главному тренеру. Это был хороший этап, в азовской команде была хорошая атмосфера. На мой взгляд, за этот год мы проделали хорошую работу. Ни в коем случае не жалею об аренде в этой команде, наоборот, только прибавил, ведь до этого в Шахтере у меня было мало игровой практики, поэтому надо было двигаться вперед. После разговора с Паулу Фонсекой я ушел в аренду, потому что в 21-22 года надо играть на другом уровне, а не в дубле».

«Звали ли меня другие команды? Были варианты и предложения. Но конкретика поступила только от Ференцвароша».

В Ференцвароше хавбек сборной Украины будет работать под руководством Сергея Реброва. В стане Фради также выступают украинские хавбеки Игорь Харатин и Даниил Игнатенко, а вот еще один украинец Иван Петряк продолжил карьеру в другой венгерской команде — Фехерваре.

Минувший сезон 22-летний полузащитник провел в аренде в Мариуполе, где был игроком основы. На счету Зубкова 22 поединка во всех турнирах и 8 забитых мячей.

Ференцварош в прошлом сезоне выиграл чемпионат Венгрии, благодаря чему получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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ФК Шахтер, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Александр Зубков.
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