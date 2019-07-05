Президента НОК Бубку обвинили в коррупции

Новости спорта: Президент НОК Украины Сергей Бубка стал фигурантом крупного коррупционного скандала.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался в суде, что девять членов Международного олимпийского комитета (МОК), включая Сергея Бубку, получили взятки при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года. Речь идет примерно о двух миллионов долларов.

По словам Кабрала, в подкупе членов МОК принимали участие глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман и сын бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папа Массата Диак.

В голосовании за право принять летнюю Олимпиаду 2016 года Рио-де-Жанейро с большим преимуществом (66 голосов против 32) победил Мадрид.

Отметим, что Комиссия МОК по этике помимо Рио-де-Жанейро-2016 ведет расследования по выборам места проведения Олимпиады-2018 в Пхенчхане и Олимпийских игр 2020 года в Токио. Как утверждает Insidethegames, 27 членов МОК в обмен на голоса в пользу Пхенчхана получили права на маркетинговые и спонсорские контракты.