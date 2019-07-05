Назван еще один соперник Динамо на сборах в Австрии

Новости спорта: Динамо определилось с очередным спарринг-партнером на сборах в Австрии.

Динамо определилось с очередным спарринг-партнером на сборах в Австрии — 9 июля в 19:00 по киевскому времени команда Александра Хацкевича сыграет против ФК Цирль, сообщает официальный сайт клуба.

Игра состоится в городе Оберперфус, который располагается в 20 минутах от места базирования киевского клуба.

Вчера Динамо провело первый матч на сборах в Австрии — бело-синие разошлись миром с румынским клубом Ботошани (1:1).

Сегодня команда Хацкевича проведет еще один спарринг — соперником будет австрийский клуб Ваккер.

Всего на австрийском сборе Динамо запланировало проведение шести матчей.

Новый сезон для Динамо будет открыт 28 июля, когда в Одессе бело-синие разыграют Суперкубок Украины с донецким Шахтером.