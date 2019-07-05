Милан нацелился на лидера Вулверхэмптона

Новости спорта: Милан начал переговоры с Вулверхэмптоном по трансферу полузащитника Рубена Невеша.

Милан начал переговоры с Вулверхэмптоном по трансферу полузащитника Рубена Невеша, сообщает Football-Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

По информации источника, Милан готов предложить Вулверхэмптону форварда Андре Силву, а также 15 миллионов евро сверху. Реакция Волков на такое предложение пока остается неизвестной.

Рубен Невеш в прошлом сезоне был одним из лидеров Вулверхэмптона, проведя в АПЛ 35 матчей и отличившись 4 забитыми мячами. Игра 22-летнего португальца помогла новичку АПЛ финишировать на 7-м месте, и получить путевку в квалификацию Лиги Европы.

Приоритетным усилением центра поля для Милана считался полузащитник Арсенала Лукас Торрейра, однако Канониры не намерены расставаться с уругвайцем.

Напомним, что Милан был исключен из розыгрыша Лиги Европы на следующий сезон.

В прошлом розыгрыше Серии А россонери финишировали на 5-м месте.