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Милан нацелился на лидера Вулверхэмптона

Милан нацелился на лидера Вулверхэмптона
13:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Милан начал переговоры с Вулверхэмптоном по трансферу полузащитника Рубена Невеша.

Милан начал переговоры с Вулверхэмптоном по трансферу полузащитника Рубена Невеша, сообщает Football-Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

По информации источника, Милан готов предложить Вулверхэмптону форварда Андре Силву, а также 15 миллионов евро сверху. Реакция Волков на такое предложение пока остается неизвестной.

Рубен Невеш в прошлом сезоне был одним из лидеров Вулверхэмптона, проведя в АПЛ 35 матчей и отличившись 4 забитыми мячами. Игра 22-летнего португальца помогла новичку АПЛ финишировать на 7-м месте, и получить путевку в квалификацию Лиги Европы.

Приоритетным усилением центра поля для Милана считался полузащитник Арсенала Лукас Торрейра, однако Канониры не намерены расставаться с уругвайцем.

Напомним, что Милан был исключен из розыгрыша Лиги Европы на следующий сезон.

В прошлом розыгрыше Серии А россонери финишировали на 5-м месте.

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ФК Милан, Футбол, Трансферы, Новости футбола, Рубен Невеш.
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