Скачать
Пятница, 05.07.2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине

Дерби Каунти нашел замену Лэмпарду

Дерби Каунти нашел замену Лэмпарду
13:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Бывший главный тренер ПСВ и Фенербахче Филлип Коку.

Бывший главный тренер ПСВ и Фенербахче Филлип Коку возглавил Дерби Каунти, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с голландским наставником подписан на 4 года.

Таким образом, Коку сменил на данной должности Фрэнка Лампарда, который вчера стал новым главным тренером Челси.

Последним местом работы Коку был Фенербахче, откуда он был уволен в октябре прошлого года. В турецком клубе голландский тренер проработал чуть больше трех месяцев.

До Фенербахче Коку в течение 6 лет возглавлял ПСВ. С эйндховенцами тренер 3 раза выиграл чемпионат Нидерландов, 1 раз национальный Кубок и дважды Суперкубок.

Дерби в прошлом сезоне проиграл в финале плей-офф за выход в Премьер-лигу Астон Вилле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, ФК Дерби Каунти, Филлип Коку.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
02 Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч
03 Динамо и Ботошани сыграли вничью (Видео)
04 Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
05 Караваев и Кадири дебютировали за Динамо в контрольном матче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь