Дерби Каунти нашел замену Лэмпарду

Новости спорта: Бывший главный тренер ПСВ и Фенербахче Филлип Коку.

Бывший главный тренер ПСВ и Фенербахче Филлип Коку возглавил Дерби Каунти, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с голландским наставником подписан на 4 года.

Таким образом, Коку сменил на данной должности Фрэнка Лампарда, который вчера стал новым главным тренером Челси.

Последним местом работы Коку был Фенербахче, откуда он был уволен в октябре прошлого года. В турецком клубе голландский тренер проработал чуть больше трех месяцев.

До Фенербахче Коку в течение 6 лет возглавлял ПСВ. С эйндховенцами тренер 3 раза выиграл чемпионат Нидерландов, 1 раз национальный Кубок и дважды Суперкубок.

Дерби в прошлом сезоне проиграл в финале плей-офф за выход в Премьер-лигу Астон Вилле.