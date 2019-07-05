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Пятница, 05.07.2019
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Данченко объяснил свой переход в РФПЛ

Данченко объяснил свой переход в РФПЛ
14:10 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец надеется, что Украина и Россия вскоре помирятся.

Украинский защитник Рубина Олег Данченко прокомментировал свой полноценный переход в чемпионат России этим летом, а также рассказал о причинах, которые побудили его пойти на такой шаг.

"Общественное мнение меня не особо интересовало. Российский чемпионат сильнее украинского - значит, если хочешь прогрессировать, лучше играть здесь. Уж если такой известный футболист, как Ярослав Ракицкий на такое решился, почему я должен был отказываться?

Писали всякие гадости. Кто-то поддерживал меня, но некоторые - гнобили. А мне, повторюсь, все равно, что там говорят. Сам я доволен, что выступаю в России", - заявил Данченко.

Кроме того, Олег не отрицает, что он не получит вызов в сборную Украины из-за чемпионата, в котором выступает.

"Для меня дорога туда теперь закрыта. Но, знаете, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Не удивлюсь, если через год или даже раньше Россия и Украина помирятся.

Думаю, что Владимир Зеленский наладит отношения с Россией. Он молодой, у него есть амбиции, народ за него. Я лично надеюсь на своего президента. А еще на то, что между нашими странами опять установятся добрососедские отношения.

Я продолжаю надеяться, что в будущем можно будет пробиться в сборную и из российского чемпионата. Ну, как, например, можно не вызывать Ярика Ракицкого? Это все политика. Такой футболист точно пригодился бы национальной команде", - добавил украинский защитник.

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ФК Рубин, Футбол, РФПЛ, Новости футбола, Олег Данченко.
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