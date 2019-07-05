Шахтер - Юрдинген: голы и полный видеообзор матча 05.07.2019

В пятницу дончане сыграли со счетом 1:1 с немецкой командой "Юрдинген".
Голом в украинском клубе на 62-й минуте отличился Бланко Лещук. В составе соперников мяч забил Максимильян Байстер (82).
Отметим, что сегодня "горняки" проведут еще одну контрольную игру. Вечером команда будет экзаменовать датский "Копенгаген".
Расписание следующих спаррингов "Шахтера" в Фельдене:
8 июля
13.00. "Шахтер" - "Пролетер" (Нови-Сад, Сербия)
19.00. "Шахтер" - "Вольфсбергер" (Австрия)
11 июля
18:30. "Шахтер" - АПОЭЛ (Никосия, Кипр).
Второй сбор "Шахтера" будет проходить в Австрии до 12 июля.