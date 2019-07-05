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Пятница, 05.07.2019
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Шахтер - Юрдинген: голы и полный видеообзор матча 05.07.2019

Шахтер - Юрдинген: голы и полный видеообзор матча 05.07.2019
16:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Футболисты донецкого "Шахтера" вничью завершили первый контрольный матч на тренировочном сборе в австрийском Фельдене.

В пятницу дончане сыграли со счетом 1:1 с немецкой командой "Юрдинген".

Голом в украинском клубе на 62-й минуте отличился Бланко Лещук. В составе соперников мяч забил Максимильян Байстер (82).

Отметим, что сегодня "горняки" проведут еще одну контрольную игру. Вечером команда будет экзаменовать датский "Копенгаген".

Расписание следующих спаррингов "Шахтера" в Фельдене:

Шахтер не сумел обыграть Юрдинген

8 июля

13.00. "Шахтер" - "Пролетер" (Нови-Сад, Сербия)

19.00. "Шахтер" - "Вольфсбергер" (Австрия)

11 июля

18:30. "Шахтер" - АПОЭЛ (Никосия, Кипр).

Второй сбор "Шахтера" будет проходить в Австрии до 12 июля.

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