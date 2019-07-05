Севилья арендовала защитника Реала Регилона

Новости спорта: Защитник мадридского Реала Серхио Регилон перешел в Севилью, сообщает официальный сайт королевского клуба.

Левый фулбек присоединился к "рохибланкос" на правах годичной аренды. Ранее сообщалось, что Севилья подпишет испанца без опции выкупа.

Ожидается, что в ближайшие дни 22-летний игрок прибудет в расположение Севильи для прохождения медосмотра и подписания контракта.

@sergio_regui se define y deja claras sus ganas de conocer ya a sus nuevos compañeros. #vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 5 июля 2019 г.

Регилон является воспитанником Реала, дебютировав в первой команде в октябре 2018-го. В минувшем сезоне защитник провел 22 поединка в футболке "сливочных", отличившись двумя ассистами.