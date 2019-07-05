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Севилья арендовала защитника Реала Регилона

Севилья арендовала защитника Реала Регилона
18:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Защитник мадридского Реала Серхио Регилон перешел в Севилью, сообщает официальный сайт королевского клуба.

Левый фулбек присоединился к "рохибланкос" на правах годичной аренды. Ранее сообщалось, что Севилья подпишет испанца без опции выкупа.

Ожидается, что в ближайшие дни 22-летний игрок прибудет в расположение Севильи для прохождения медосмотра и подписания контракта.

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Регилон является воспитанником Реала, дебютировав в первой команде в октябре 2018-го. В минувшем сезоне защитник провел 22 поединка в футболке "сливочных", отличившись двумя ассистами.

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ФК Реал, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Серхио Регилон.
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