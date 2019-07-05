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Динамо - Ваккер: видео трансляция матча

Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
18:45 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Смотреть прямую видео трансляцию контрольного матча Динамо - Ваккер.

Во втором матче на австрийском сборе, который состоится 5 июля, соперником киевского "Динамо" станет австрийский клуб "Ваккер" из Инсбрука, который уже хорошо знаком динамовцам.

В рамках летних тренировочных сборов "Динамо" и "Ваккер" - частые соперники. В 2007 году "Динамо" победило 1:0 (гол забил Шацких), в 2008 году соперники разошлись миром 2:2 (среди динамовцев забивали Алиев и Шацких) и в 2010 году "Динамо" также оказалось сильнее 1:0 (отличился Милевский) .

Видео трансляция игры доступна на клубном канале киевлян в Youtube:

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Состав Динамо на матч:

Наконец, в июле 2017 года киевляне победили со счетом 3:0, а голы на свой счет записали Беседин (дубль) и Хльобас.

"Вакер" был основан в 2002 году. Наибольшего успеха в истории команда достигла вскоре после того. Лишь через год после своего основания, в сезоне 2003/04 австрийцы стали победителем Первой лиги Австрии, а в следующем сезоне заняли шестое место в Бундеслиге. В дальнейшем подобное "Ваккер" удавалось еще однажды, в сезоне 2010/2011, когда команда снова стала шестой.

Домашние матчи "Ваккер" проводит на стадионе "Тиволи Ной" в Инсбруке, который вмещает 17400 зрителей. Главный тренер - 64-летний наставник Карл Даксбахер, ранее тренировал "Аустрия" (Вена), ЛАСК (Линц). В "Ваккере" работает с 2017 года.

Прошлый сезон команда завершила на последнем, 12-м, месте в австрийской Бундеслиге (Главный турнир: 22 матча, 4 победы, 5 ничьих, 13 поражений, голы - 17:34; группа вылета: 10 матчей, 4 победы, 6 поражений, голы - 15:17), так что следующий сезон "Ваккер" проведет в Лиге 2. Свой первый матч команда сыграет 26 июля на выезде против "Форветс Штейр".

Лучший бомбардир команды в сезоне 2018/2019 - словенский нападающий Златко Дедич, который в 32-х матчх забил 9 мячей.

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