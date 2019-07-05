Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче

Контрольный поединок.
"Шахтер" - "Копенгаген" — 2:1
Голы: Мораес (16; 21) — Хольсе (40).
"Шахтер": Пятов (Трубин, 59) — Додо, Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бутко, 81) — Марлос, Степаненко, Патрик (Коваленко, 77), Соломон, Тайсон — Мораес (Бланко-Лещук, 81).
Оставил троих не у дел! Шикарный сольный гол Жуниора Мораеса в матче #ШахтерКопенгаген. pic.twitter.com/BEXn7AICqr
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 5 июля 2019 г.
"Копенгаген": Грютебюст (Йоронен, 46) — Бенгтссон, Папаяннопулос (Варела, 46), Нельссон, Бартолец — Дарами (Брайанац, 73), Зека (Роэрслев, 61), Стаге (Фальк, 46), Хольсе (Томсен, 46) — Винд (Дагхим, 61), Н'Дойе (Пиерос, 46).