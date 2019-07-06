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Bottle Cap Challenge: Погба принял вызов Ибрагимовича (Видео)

Bottle Cap Challenge: Погба принял вызов Ибрагимовича (Видео)
07:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба присоединился к популярному челленджу под названием Bottle Cap Challenge, по условиям которого нужно открыть бутылку необычным способом. 26-летний француз принял вызов по участию в популярном флешмобе от бывшего одноклубника, а ныне игрока клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, известного своими познаниями в боевых искусствах

При этом Погба усложнил трюк, открыв ударом ноги с разворота сразу две бутылки. Видео хавбек «Манчестер Юнайтед» опубликовал в своём «инстаграме». В комментарии к сообщению в социальной сети Поль поблагодарил Ибрагимовича за вызов.

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@iamzlatanibrahimovic thanks for the #bottlecapchallenge invite!I’ve just put my pogtouch if you don’t mind 2bottles capchallenge now

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Ранее в челлендже #bottlecapchallenge приняли участие многие известные спортсмены.

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Все по теме:

Златан Ибрагимович, Поль Погба, Футбол, Видео, Новости футбола, Bottle Cap Challenge.
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