Левандовски продлит контракт с Баварией

Новости спорта: Роберт Левандовски провел потрясающий минувший сезон.

Нападающий сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски поставит подпись под новым контрактом с клубом. Об этом сообщает Sky Germany.

Бавария уже договорилась с агентом футболиста. Осталось лишь согласовать все детали футболиста с клубом. Новый контракт будет заключен до 2023 года.

Его действующий договор с мюнхенским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Роберт перешел в Баварию из дортмундской Боруссии летом 2014 года на правах свободного агента. Также, Левандовски известен по своим выступления за Лех и Легию.