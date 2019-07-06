Ювентус может перехватить Лукаку у Интера

Новости спорта: Бельгиец Ромелу Лукаку заинтересовал чемпиона Италии.

Ювентус начал переговоры с Манчестер Юнайтед касательно трансфера нападающего Ромелу Лукаку, утверждает журналист Sky Italia Джанлука ди Марцио.

По данным источника, "манкунианцы" сообщили туринцам, что готовы продать бельгийского футболиста за 80 миллионов евро. Известно, что форварда хочет заполучить Интер, который подтвердил интерес к игроку.

Отмечается, что "нерадзурри" планируют продать нападающего Мауро Икарди, а деньги с продажи инвестировать в покупку Лукаку. Также итальянцы рассматривают вариант с арендой игрока с правом выкупа за 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги футболист провел на поле 32 поединка, в которых забил 12 голов.