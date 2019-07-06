Хацкевич раскрыл секрет положительного климата в команде

Новости спорта: Александру Хацкевичу нравится атмосфера в команде.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, как проходят тренировочный сборы команды в Австрии. Специалиста цитирует официальный сайт Динамо.

"На сборах мы ставили перед ребятами задачу - вспомнить взаимодействие на поле друг с другом, требования, которые предъявляются перед игроками, переход из обороны в атаку, позиционная атака, контроль мяча. Понятно, что за счет игр надо набирать и в плане функционального состояния.

На сегодняшний момент все ребята находятся в разном состоянии. За счет тренировочного процесса, контрольных игр, нужно всех подводить к общему функциональному состоянию.

О новичках, Караваева мы давно знаем, а к Кадири еще присматриваемся, потому что вместе работаем не так много времени.

Секрет положительного климата в команде - уважение ребят друг к другу. Мы работаем вместе уже третий год. Настроение в команде создают сами ребята. В трудные моменты они подбадривают друг друга. В этом плане меня все устраивает.

Насчет Дуэлунда, то я его увидел только за два часа до игры с Ваккером, так что мы еще не общались. Уже до следующей тренировке пообщаемся и посмотрим, в каком он состоянии", - сказал Хацкевич.