Ярмоленко вернулся к тренировкам с Вест Хэмом

Новости спорта: Вингер Андрей Ярмоленко начал готовиться с Вест Хэмом к новому сезону, сообщил официальный сайт "молотков".

Украинец не играл с октября 2018, когда получил травму ахиллова сухожилия. Из-за этого на счету Ярмоленко только 10 матчей за Вест Хэм.

Ярмоленко может вернуться на поле 11 июля, когда Вест Хэм сыграет контрольный матч с Альтахом (Австрия).

Также во время предсезонной подготовки "молотки" встретятся с Ман Сити (17 июля), Фулхэмом (27 июля) и Атлетиком из Бильбао (3 августа).

В первом туре Премьер-лиги нас может ожидать украинское противостояние – Вест Хэм Андрея Ярмоленко встретится с Манчестер Сити, за который выступает Александр Зинченко.