Скачать
Суббота, 06.07.2019
Левченко стала четвертой на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Левченко стала четвертой на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Михайлюк набрал 17 очков в дебютном матче Летней лиги НБА за Детройт
Михайлюк набрал 17 очков в дебютном матче Летней лиги НБА за Детройт
Нурмагомедов - Порье: дуэль взглядов (Видео)
Нурмагомедов - Порье: дуэль взглядов (Видео)
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон

Ярмоленко вернулся к тренировкам с Вест Хэмом

Ярмоленко вернулся к тренировкам с Вест Хэмом
15:28 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер ФК Вест Хэм

Новости спорта: Вингер Андрей Ярмоленко начал готовиться с Вест Хэмом к новому сезону, сообщил официальный сайт "молотков".

Украинец не играл с октября 2018, когда получил травму ахиллова сухожилия. Из-за этого на счету Ярмоленко только 10 матчей за Вест Хэм.

Ярмоленко может вернуться на поле 11 июля, когда Вест Хэм сыграет контрольный матч с Альтахом (Австрия).

Также во время предсезонной подготовки "молотки" встретятся с Ман Сити (17 июля), Фулхэмом (27 июля) и Атлетиком из Бильбао (3 августа).

Динамо - Ваккер: видеообзор матча 05.07.2019

В первом туре Премьер-лиги нас может ожидать украинское противостояние – Вест Хэм Андрея Ярмоленко встретится с Манчестер Сити, за который выступает Александр Зинченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче
02 Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
03 Шахтер - Копенгаген: видеообзор матча 05.07.2019
04 Динамо - Ваккер: видеообзор матча 05.07.2019
05 15-летняя Гауфф продолжает покорять Уимблдон-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь