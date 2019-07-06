Официально: Мората стал полноценным игроком Атлетико

Новости спорта: Испанец Альваро Мората перебрался в Мадрид на постоянной основе.

Нападающий сборной Испании Альваро Мората перебрался из лондонского Челси в Мадридский Атлетико на полноценной основе. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение вступит в силу с сезона-2020/2021. Следующий сезон Мората проведет в Атлетико также на правах аренды.

| Acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para el traspaso de @AlvaroMorata a partir del 1 de julio de 2020. Nuestro delantero jugará esta temporada en calidad de cedido y su traspaso definitivo se hará efectivo al inicio de la 2020-21

https://t.co/SR4HRjmAuY#AúpaAtleti pic.twitter.com/OjiLeoyk77 — Atlético de Madrid (@Atleti) 6 июля 2019 г.

В минувшем сезоне Мората провел за Атлетико 17 матчей, в которых он забил шесть мячей во всех турнирах.