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Известный спринтер: С годами Роналду становится все лучше

Известный спринтер: С годами Роналду становится все лучше
17:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Португальский форвард удивляет спортсмена.

Известный португальский спринтер Френсис Обиквелу, по совместительству друг форварда Ювентуса Криштиану Роналду, рассказал о чудесной форме нападающего. Спортсмена цитирует Gazzetta dello Sport.

"Я знаю Криштиану уже много лет и могу сказать вам точно, что с годами он становится все быстрее. По всем показателям можно определить, что именно сейчас он находится в лучших скоростных кондициях, чем когда-либо.

Он всегда записывает новые методы тренировок, пытается экспериментировать. Увидев его во время тренировок, никогда не подумаешь, что ему уже почти 35 лет", - сказал Обиквелу.

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Этим летом Кришиану Роналду и Френсис Обиквелу уже тренировались и сравнивали свои скоростные умения.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду вышел на ринг против Неймара.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.
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