Конопля: Много кто заиграет из этого поколения

Новости спорта: Игрок Десны считает, что его поколение более профессиональное чем предыдущее.

Защитник Десны Ефим Конопля в интервью поделился своим мнением о том, что дурная слава украинских футболистов тянется от более старшего поколения во главе с Артемом Милевским и Александром Алиевым. Конопля считает, что его поколение более профессионально подходит к делу нежели предыдущее.

«У меня есть ощущение, что много кто заиграет из этого поколения. Если бы еще больше доверяли в первых командах. Просто за украинцами, наверное, тянется дурная слава от старших поколений. Артем Милевский, Александр Алиев – алкоголь, гулянки. Думаю, что все из-за этого. Так и в Европе думают, что украинцы такие. Но наше поколение – никто ни глоток, ни капли ничего».

В июне Ефим Конопля вместе со сборной Украины U-20 выиграл Чемпионат мира в Польше.

Новый сезон Ефим Конопля начнет в составе Десны, которая арендовала его у Шахтера на следующий сезон. В составе Горняков Конопля выступал только за юношескую команду и дубль, с 2017 года проведя 8 матчей в Юношеской лиге УЕФА.