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Нигерия вышла в четвертьфинал КАН-2019

Нигерия вышла в четвертьфинал КАН-2019
21:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: На александрийском стадионе в рамках 1/8 финала КАН Нигерия в тяжелом поединке переиграла Камерун.

Первый гол оказался на счету нигерийского форварда Одиона Игало, он забил на 19-й минуте. Под занавес первой половины игры камерунский нападающий Стефан Баокен восстановил статус-кво, а уже на 44-й минуте и вовсе вывел команду Кларенса Зеедорфа вперед.

Во втором тайме Игало забил во второй раз, а победный гол заколотил хавбек Алекс Айуоби на 66-й минуте. Таким образом, Нигерия сыграет с победителем поединка Египет - ЮАР.

Нигерия - Камерун 3:2

Голы: Игало, 19, 63, Ивоби, 66 — Баокен, 41, Н'Жи, 44

Нигерия: Акпейи, Айна, Трост-Эконг, Авазьем, Омеруо, Этебо, Ивоби (Балогун, 90), Ндиди, Саймон (Чуквуэзе, 60), Игало (Онуачу, 85), Муса

Камерун: Онана, Ойонго, Нгаде-Нгаджуи, Банана, Фэ, Кунде (Зуа, 87), Манджек (Замбо-Ангисса, 62), Шупо-Мотинг, Бассогог, Баокен, Н'Жи (Токо-Экамби, 70)

Предупреждения: Кунде, Манджек, Авазьем.

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Нигерия, Футбол, КАН, КАН 2019.
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