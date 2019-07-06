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Швеция - бронзовый призер ЧМ-2019 по футболу среди женщин

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Швеция - бронзовый призер ЧМ-2019 по футболу среди женщин
22:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Футболистки Швеции выиграли "бронзу" чемпионата мира-2019.

На чемпионате мира по футболу среди женских команд во Франции определились обладатели бронзовых медалей.

В матче за 3-е место, который прошел на "Альянц Ривьере" в Ницце, сборная Швеции со счетом 2:1 обыграла команду Англии.

На голы скандинавок Косоваре Аслане, которая отличилась на 11-й минуте, и Софии Якобссон (22) британки ответили точным ударом Франчески Керби (31).

"Золото" женского чемпионата света 7 июня в Лионе разыграют действующий обладатель титула сборная США и футболистки Голландии.

Отметим, что сборная Украины, которой в итоге не удалось квалифицироваться на чемпионат мира, в прошлом году на "Арене Львов" сенсационно победила в отборочном турнире новоиспеченных бронзовых призеров шведок (1:0).

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Сборная Швеции, Новости спорта, Новости футбола, ЧМ по футболу.
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