Странное удаление Месси в матче с Чили (Видео)

Новости спорта: Лионель Месси и Гарри Медель были удалены за стычку в матче за третье место на Копа Америка-2019.

Сборные Аргентины и Чили играют в Сан-Паулу матч за третье место на Копа Америка.

На 37-й минуте матча арбитр поединка парагваец Де Вивар удалил двух капитанов команд — Лионеля Месси и Гарри Меделя.

Стычка произошла у ворот чилийцев. Медель агрессивно отреагировал на толчок Месси, после чего у игроков завязалась бойкая перепалка. Арбитр мгновенно подбежал и "наградил" обоих красными карточками.

После этого судья решил спросить совета у своих помощников по VAR, и в итоге не отменил своего решения.