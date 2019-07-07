Странное удаление Месси в матче с Чили (Видео)

Сборные Аргентины и Чили играют в Сан-Паулу матч за третье место на Копа Америка.
На 37-й минуте матча арбитр поединка парагваец Де Вивар удалил двух капитанов команд — Лионеля Месси и Гарри Меделя.
Стычка произошла у ворот чилийцев. Медель агрессивно отреагировал на толчок Месси, после чего у игроков завязалась бойкая перепалка. Арбитр мгновенно подбежал и "наградил" обоих красными карточками.
После этого судья решил спросить совета у своих помощников по VAR, и в итоге не отменил своего решения.