Яремчук забил гол в контрольном матче Гента (Видео)

Новости спорта: Нападающий Гента Роман Яремчук забил гол в контрольном матче с Арисом.

Бельгийский "Гент" футболистов сборной Украины Романа Безуса, Игоря Пластуна и Романа Яремчука сыграл товарищескую игру с греческим "Арис", передает корреспондент УНН.

В старте на баталию с греками вышли сразу два украинских исполнителя - Игорь Пластун и Роман Безус. Защитник сыграл в 75-й минуты, а полузащитник - до 60-ти.

79’ Opnieuw penalty, deze keer is het wel raak! Yaremchuk met de goal: 2-0 #GntAri pic.twitter.com/qnRzJuOqeW — KAA Gent (@KAAGent) 6 июля 2019 г.

Зато Яремчук появился на поле только на 75 минуте, но за этот промежуток успел вписать свое имя в число авторов голов. При счете 2:0 Яремчук забил с пенальти и установил окончательные цифры - 3:0.

Добавим, следующий контрольный матч "Гент" проведет 13 июля против земляков из "Сент-Трюйден".