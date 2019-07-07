Ювентус сделал предложение Манчестер Юнайтед по Погба

Новости спорта: Ювентус продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Как сообщает издание The Times, руководство "старой синьоры" готово заплатить за французского хавбека около 120 миллионов фунтов.

Погба хочет покинуть Манчестер Юнайтед этим летом и уже уведомил об этом руководство клуба. В данный момент агент 26-летнего игрока Мино Райола занимается поиском различных вариантов.

Действующий контракт полузащитника с Юнайтед рассчитан до июня 2021 года.

В минувшем сезоне АПЛ Погба провел 35 поединков в футболке "красных дьяволов", забив 13 голов и совершив 9 ассистов.