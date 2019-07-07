Жена известного футболиста-актера Винни Джонса умерла от рака кожи

Новости спорта: Таня Лэмонт не справилась с продолжительной болезнью.

Жена бывшего легендарного футболиста Винни Джонса умерла от продолжительной болезни в возрасте 53 лет. Об этом сообщает BBC.

Таня Лэмонт скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе в субботу, 6 июля. Женщина боролась с болезнью на протяжении последних шести лет, однако справиться с недугом у нее так и не получилось.

Примечательно, что в 21 год Таня перенесла операцию по пересадке сердца, а 2013 году самому Винни Джонсу диагностировали меланому. Англичанин в итоге смог победить болезнь.

Напомним, ранее Винни Джонс и Пол Гаскойн повторили легендарную фотографию 31-летней давности.