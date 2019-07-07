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Металлист 1925 не смог обыграть новичка Второй лиги Альянс

Металлист 1925 не смог обыграть новичка Второй лиги Альянс
20:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Всего за харьковчан отыграли четыре потенциальных новичка.

Металлист 1925 провел в Ахтырке товарищеский матч против новичка Второй лиги Альянса.

Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1, а 25 минут харьковчане еще и провели в роли отыгрывающейся стороны.

В стартовом составе команды Андрея Демченко вышли сразу три футболиста на просмотре, еще один потенциальный новичок появился на замену во втором тайме.

Напомним, по итогам прошлого сезона Металлист 1925 занял четвертое место в турнирной таблице Первой лиги и расстался с главным тренером Александром Горяиновым.

Что касается Альянса, домашние матчи Второй лиги команда будет проводить в Сумах.

Металлист 1925 (Харьков) — Альянс (Липовая Долина) 1:1

Голы: Лукас (86) — В. Шарай (61)

Металлист 1925: Дьяков (Сидоренко, 46), Жук (Ермошенко, 62), Поспелов (Цвиренко, 57), Жданов (Сидоренко, 57), Осман (Коваленко 62), игрок на просмотре (Дехтяренко, 57), игрок на просмотре (Стороженко, 59), Ямполь, Романов (Лукас, 62), игрок на просмотре (Ндукве, 46) (игрок на просмотре, 72), Ермоленко (Додо, 46)

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ФК Металлист, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Металлист 1925.
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