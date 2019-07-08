Бразилия - Перу: обзор финального матча Копа Америка (Видео)

Сборная Бразилии в финальном матче Копа Америки ожидаемо разобралась с Перу, став победителем этого турнира впервые за 12 лет.
Обзор финального матча:
Бразилия — Перу 3:1
Голы: Эвертон, 16, Жезус, 45+3, Ришарлисон, 90+1 (пен.) — Герреро, 44 (пен.)
Бразилия: Алиссон — Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро — Артур, Каземиро — Жезус, Коутиньо (Милитан, 76), Эвертон (Аллан, 90+3) — Фирмино (Ришарлисон, 75).
Перу: Гальесе — Адвинкула, Абрам, Самбрано, Трауко — Тапиа (Гонсалес, 82), Йотун (Руидиас, 78) — Каррильо (Поло, 86), Куэва, Флорес — Геррейро.