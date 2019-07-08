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Сампдория договорилась с Генком по трансферу Малиновского

Сампдория договорилась с Генком по трансферу Малиновского
09:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта: Сампдория договорилась с Генком о трансфере полузащитника Руслана Малиновского.

Сампдория договорилась с Генком о трансфере полузащитника Руслана Малиновского, но переход хавбека может сорваться, сообщает Alfredopedulla.com. Владелец генуэзцев Массимо Ферреро раздумывает над продажей клуба.

Однако, даже если Ферреро уйдет с поста президента Сампдории, Малиновский все еще может присоединиться к команде. Ситуация вокруг украинского полузащитника прояснится в ближайшие дни.

Отметим, что новыми владельцами Сампдории может стать группа американских инвесторов вместе с экс-игроком генуэзцев Джанлукой Виалли.

Ранее портал Footboom.com сообщал, что Сампдория согласовала с Генком переход Малиновского за 13 миллионов евро, но трансфер сорвался из-за агентских комиссионных.

Игроком Генка Малиновский стал в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийцы выкупили его контракт у Шахтера за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Малиновский отыграл за Генк 51 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав столько же результативных передач. Украинец помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.

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Футбол, ФК Сампдория, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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