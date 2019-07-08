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Азар определился с игровым номером в Реале

Азар определился с игровым номером в Реале
10:07 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Флорентино Перес хочет, чтобы новичок команды Эден Азар выступал под 7-м игровым номером.

Президент Реала Флорентино Перес хочет, чтобы новичок команды Эден Азар выступал под 7-м игровым номером. Об этом сообщает AS.

Руководство "сливочных" рассчитывает, что нынешний обладатель номера, форвард Мариано Диас, покинет клуб во время летнего межсезонья. Тогда Эден сможет стать следующим владельцем "семерки".

Сообщается, что сам Азар хотел бы играть под 10-м номером, который принадлежит Луке Модричу. Однако хорватский хавбек отказался отдавать бельгийцу свой игровой номер.

Напомним, в своем время под 7-м номером играли такие легенды клуба, как Криштиану Роналду, Рауль, Эмилио Бутрагеньо и Хуанито.

Азар перешел в Реал Мадрид в июне. Сумма трансфера из Челси составила 100 миллионов евро. Сам футболист заявил, что играть за "Королевский клуб" всегда было его мечтой.

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ФК Реал, Футбол, Флорентино Перес, Эден Азар, Новости футбола.
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