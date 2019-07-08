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Тренер Генка не хочет брать Малиновского на тренировочный сбор

Тренер Генка не хочет брать Малиновского на тренировочный сбор
11:18 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Руслан Малиновский не отправится с командой на второй предсезонный сбор "Генка".

Украинский футболист Руслан Малиновский не отправится с командой на второй предсезонный сбор "Генка". Главный тренер бельгийского коллектива объяснил свое решение тем, что Малиновский намерен покинуть команду и брать его с собой "бесполезно".

Наставник бельгийского гранда Феличе Маццу так прокомментировал свое решение в интервью Het Belang van Limburg:

"Руслан дал нам понять, что хочет покинуть клуб. Я с ним разговаривал и просил, чтобы он проявлял хотя бы минимальное уважение к клубу и своим партнерам. Но его психическое состояние на данный момент не оптимально. Поэтому я решил не брать его с собой на сбор. Игроки, которые поедут в Нидерланды, должны быть на сто процентов сконцентрированы на игре за клуб, и это не относится к Малиновскому. Я все еще надеюсь, что он не покинет "Генк", но сейчас брать его с собой бесполезно".

Как сообщалось ранее, "Сампдория" отпадает: в борьбу за Малиновского с новой силой включается "Аталанта". Бывший клуб Алексея Михайличенко вышел из переговоров по приобретению украинского чемпиона Бельгии. Однако возобновился процесс возможного трансфера лидера сборной Украины в другой клуб Серии А – получившую прямой пропуск в группу Лиги чемпионов "Аталанту".

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Футбол, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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