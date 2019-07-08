Де Лигт согласовал условия контракта с Ювентусом

Новости спорта: Капитан Аякса все ближе к переезду в Турин.

Мино Райола, агент защитника Аякса Маттейса Де Лигта, подтвердил, что центрбек договорился о личном контракте с Ювентусом. Футболист сборной Нидерландов подпишет 5-летнее соглашение и будет зарабатывать 12 миллионов евро в год.

«Маттейс договорился с Ювентусом об условиях личного контракта. Ждем, что вскоре туринцы и Аякс огласят о сделке. Мы не планируем доводить дело до арбитража», — цитирует Райолу Sky Sports со ссылкой на De Telegraaf.

Договор лично с футболистом ставит Ювентус в выигрышное положение в контексте диалога с Аяксом. Амстердамцы предсказуемо отклонили запрос суммой в 55 миллионов, но теперь туринцы попытаются приобрести игрока за 75-80 миллионов евро. Старая Синьора намерена закрыть сделку по Де Лигту до среды, когда центрбек пройдет медосмотр.

Де Лигтом интересовались многие клубы Европы, включая Барселону, Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Барселона долгое время считалась фаворитом на подписание защитника Аякса, однако переговоры между клубами и представителями футболиста так и не увенчались успехом.

В минувшем сезоне Де Лигт принял участие в 55 матчах Аякса, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Он помог амстердамцам добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Ювентус в прошлом сезоне завоевал очередное Скудетто, но потерпел неудачи в Кубке Италии и Лиге чемпионов.