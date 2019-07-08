Спартак может перехватить Зайца у Динамо

Новости спорта: Московский клуб также рассматривает вариант с приобретением словенца.

Спартак может вступить в борьбу с Динамо за полузащитника Фенербахче Миху Зайца. Как сообщает Football24.ua, приоритетная цель москвичей на трансферном рынке — Янис Хаджи из Виторула, однако если не получится подписать румына, то красно-белые готовы переключиться на словенского хавбека Канареек.

По информации журналиста Экрема Конура, Динамо готово подписать Зайца за 7 миллионов евро и уже сделало туркам соответствующее предложение. Однако Канарейки хотят выручить за 25-летнего словенца не менее 9 миллионов.

Зайц перешел в Фенербахче в январе этого года из Эмполи за 3,5 миллиона евро. За полгода в составе турецкой команды полузащитник отыграл 10 матчей, в которых забил 2 мяча.

Напомним, что за Динамо уже выступает один игрок сборной Словении — полузащитник Беньямин Вербич.

Динамо летом уже подписало полузащитника венской Аустрии Абдула Кадири Мохаммеда. Также киевляне объявили о трансфере полузащитника Зари Александра Караваева.

Киевляне по итогам сезона 2018/19 заняли второе место в УПЛ и сыграют в квалификации Лиги чемпионов. Фенербахче завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Турции и остался без еврокубков.