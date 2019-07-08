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Ливерпуль подпишет самого молодого футболиста в истории АПЛ

Ливерпуль подпишет самого молодого футболиста в истории АПЛ
13:21 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Ливерпуль подпишет самого молодого футболиста в истории английской Премьер-лиги Харви Эллиота.

Ливерпуль подпишет самого молодого футболиста в истории английской Премьер-лиги Харви Эллиота, сообщает The Telegraph.

По данным издания, Красные планируют договориться о переходе 16-летнего полузащитника Фулхэма уже этим летом. Ливерпулю осталось уладить вопрос о сумме компенсации за трансфер Эллиота.

Отмечается, что конкурентами Красных в борьбе за 16-летнего футболиста были Реал, ПСЖ, РБ Лейпциг, а также еще несколько клубов АПЛ.

Элиотт дебютировал в Премьер-лиге 4 мая в матче против Вулверхэмптона в возрасте 16 лет и 30 дней. А в сентябре прошлого года юный полузащитник сыграл за Фулхэм в Кубке Лиги, когда ему было всего 15 лет и 174 дня.

Напомним, что недавно Ливерпуль подписал 17-летнего защитника Зволле и юношеской сборной Нидерландов Сеппа ван ден Берга.

Фулхэм по итогам прошлого сезона занял 19-е место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Ливерпуль в чемпионате финишировал на 2-м месте, отстав от чемпиона Манчестер Сити всего на 1 очко.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Харви Эллиот.
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