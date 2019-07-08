Генк нашел замену Малиновскому

Новости спорта: Бельгийский клуб, похоже, смирился с уходом украинца.

Генк нашел замену полузащитнику Руслану Малиновскому, который этим летом должен перейти в Сампдорию, передает Het Laatste Nieuws.

По данным источника, бельгийцы собираются подписать полузащитника Виктории Пльзень Патрика Грошовски. Отмечается, что представители Генка уже близки к достижению соглашения о переходе с 27-летним словаком, но планируют оформить трансфер лишь после того, как уйдет Малиновский.

Впрочем, Виктория может не отпустить Грошовски сейчас, поскольку рассчитывает на него в матчах квалификации Лиги чемпионов против Олимпиакоса.

Напомним, что сегодня ресурс Alfredopedulla.com сообщал, что Сампдория уже договорилась с Генком о трансфере Малиновского, однако сделка может сорваться по причине вероятной продажи итальянского клуба нынешним владельцем Массимо Ферреро.

Игроком Генка Малиновский стал в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийцы выкупили его контракт у Шахтера за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Малиновский отыграл за Генк 51 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав столько же результативных передач. Украинец помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.