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УЕФА опроверг приглашение Аргентины в Лигу наций

УЕФА опроверг приглашение Аргентины в Лигу наций
14:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В организации заявили, что никогда не вступали в переговоры по данному вопросу.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на слухи о возможном приглашении сборной Аргентины для участия в Лиге наций.

"Информация о том, что сборную Аргентины пригласили участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА или стать членом организации, не соответствуют действительности. Мы никогда и ни с кем не обсуждали этот вопрос.

Тем не менее в знак дружбы УЕФА, конечно же, пригласит представителей Аргентины в качестве специальных гостей для просмотра любого соревнования УЕФА в любое время", - говорится в официальном заявлении организации.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси выразил недовольство уровнем проведения Кубка Америки-2019, а также обвинил КОНМЕБОЛ (аналог УЕФА в Южной Америке) в коррупции.

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УЕФА, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
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