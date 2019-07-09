Фонсека назвал задачи Ромы на сезон

Новости спорта: Главная цель - побыстрее вернуться в Лигу Чемпионов.

Новый тренер "Ромы" Паулу Фонсека, который до этого тренировал "Шахтер", рассказал о задачах, которые он ставит на ближайшее будущее.

"Надеюсь, что уже в ближайшее время смогу приветствовать журналистов на итальянском. Очень рад, что сейчас имею возможность работать в таком клубе. Когда два года назад, тренируя "Шахтер", я приезжал сюда, мне очень понравилась атмосфера стадиона, а также фанаты клуба.

Главная задача для меня - снова вернуться в Лигу Чемпионов. "Рома" должна играть в этом турнире. Однако это не единственная задача. Мы хотим построить сильную и амбициозную команду, которая также сможет давать хорошие результаты во внутреннем чемпионате", - заявил Паулу.

Напомним, что в последнем сезоне "Рома" заняла шестое место в Серии А и теперь будет представлять Италию в Лиги Европы.