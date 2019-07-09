Трансфер Коноплянки в Фенербахче под угрозой срыва

Новости спорта: Евгений Коноплянка не входит в трансферные планы Ференбахче.

Вингер Шальке Евгений Коноплянка не входит в трансферные планы Ференбахче, сообщил турецкий журналист Ахмет Эрканлар в эфире Asist Analiz.

В июле стало известно, что турецкий гранд уже оговорил с футболистом национальной сборной Украины условия личного контракта, а также предложил Кобальтовым 3 миллиона евро за трансфер.

О том, что в Гельзенкирхене не рассчитывают на Евгения, дал понять нынешним летом спортивный директор немецкого клуба Йохен Шнайдер, заявив, что игрок уже занят поисками нового клуба.

В прошлом сезоне Коноплянка принял участие в 21 матче Шальке во всех турнирах, забив единственный гол и сделав 2 результативных передачи.

Евгений перебрался в Бундеслигу летом 2017 года из Севильи, которая выручила за его трансфер 12,5 миллиона евро.

Шальке по итогам минувшего сезона занял 14-е место в турнирной таблице немецкого чемпионата. Фенербахче, в свою очередь, в чемпионате Турции финишировал 6-м и остался без еврокубков на следующий сезон.