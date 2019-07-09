Скачать
Вторник, 09.07.2019
Сборная Украины по баскетболу официально возглавил латвиец Багатскис
Сборная Украины по баскетболу официально возглавил латвиец Багатскис
Нуньес - Холм. Видео боя
Нуньес - Холм. Видео боя
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Бразилия - Перу: обзор финального матча Копа Америка (Видео)
Бразилия - Перу: обзор финального матча Копа Америка (Видео)

Трансфер Коноплянки в Фенербахче под угрозой срыва

Трансфер Коноплянки в Фенербахче под угрозой срыва
09:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта: Евгений Коноплянка не входит в трансферные планы Ференбахче.

Вингер Шальке Евгений Коноплянка не входит в трансферные планы Ференбахче, сообщил турецкий журналист Ахмет Эрканлар в эфире Asist Analiz.

В июле стало известно, что турецкий гранд уже оговорил с футболистом национальной сборной Украины условия личного контракта, а также предложил Кобальтовым 3 миллиона евро за трансфер.

О том, что в Гельзенкирхене не рассчитывают на Евгения, дал понять нынешним летом спортивный директор немецкого клуба Йохен Шнайдер, заявив, что игрок уже занят поисками нового клуба.

В прошлом сезоне Коноплянка принял участие в 21 матче Шальке во всех турнирах, забив единственный гол и сделав 2 результативных передачи.

Евгений перебрался в Бундеслигу летом 2017 года из Севильи, которая выручила за его трансфер 12,5 миллиона евро.

Шальке по итогам минувшего сезона занял 14-е место в турнирной таблице немецкого чемпионата. Фенербахче, в свою очередь, в чемпионате Турции финишировал 6-м и остался без еврокубков на следующий сезон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Федерер хочет сделать паузу после Уимблдона
02 Определились соперница Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона
03 Халеп остановила 15-летнюю сенсацию Уимблдона
04 Ушел из жизни президент MMA Pro Ukraine Мурашковский
05 Днепр-1 подписал контракт с канадским нападающим
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь