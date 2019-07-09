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Кинси Волански хотела выбежать на поле в финале Копа Америка

Кинси Волански хотела выбежать на поле в финале Копа Америка
09:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Кинси Волански пыталась повторить свой «подвиг» на финале Кубка Америки, который состоялся 7 июля в Бразилии.

Кинси Волански, ставшая знаменитой на весь мир после того, как выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов-2019, пыталась повторить свой «подвиг» на финале Кубка Америки, который состоялся 7 июля в Бразилии.

Кинси на своей странице в Instagram выложила пост, в котором написала следующее:

«Признаю, что Копа Америка ты определенно победил, но у нас была одна адская попытка — мы полетели в Бразилию, переоделись, сели на свои места, и это закончилось тем, что 20 охранников скрутили Виталия (бойфренда Кинси — Прим.). Мы вышли из тюрьмы и теперь наслаждаемся временем в Бразилии!»

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Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Копа Америка, Кинси Волански.
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