Наставник Милана рассказал о целях команды на следующий сезон

Новости спорта: Новый тренер Милана поделился своими ожиданиями от следующего сезона.

Сегодня состоялась презентация Марко Джампаоло в качестве нового главного тренера Милана. На ней специалист заявил, что ему нужны игроки с амбициями, те, которые хотят писать историю. Также Джампаоло хочет, чтобы Милан играл в тот футбол, который будет нравиться зрителем.

«Мой слоган? Голову вверх и играем в футбол. Для меня нет основных и запасных, сильных и слабых. Мне нужны игроки с амбициями, которым я могу довериться. Игроки, которые хотят писать историю. Я хочу, чтобы команда играла в футбол, который нравится зрителям. У нас нет четкой цели, но цель максимальная. Нужно постепенно идти вперед».

Карьерный рост Джампаоло оказался стремительным — еще пять лет назад он работал в третьем по силе итальянском дивизионе.

«Пять лет назад я начинал с нуля, с Серии С. Многие считали это сумасшествием, но, как видите, через пять лет меня позвали в Милан».

Одной из первоочередных для себя задач Джампаоло считает возвращение менталитета победителей игрокам Милана.

«Время – мой главный союзник и главный враг. У нас очень молодая команда, возможно, самая молодая в чемпионате. Нужно, чтобы игроки были амбициозными, привить им менталитет победителей, который всегда был у Милана. Паоло и Звоне обладают огромным опытом, я уверен, они помогут. Игроки должны гордиться тем, что играют за Милан, и ничего не бояться».

Новый наставник россонери подчеркнул значимость команды в целом, а не отдельно взятых игроков.

«Говорить о цели, еще не начав работу, не имеет смысла. Все прояснится в процессе. Что касается лидеров, то мне хотелось бы, чтобы их было 23-24. Команда – это главное, команда важнее отдельных игроков. Нет примадонн, нет футболистов с привилегиями. Должны быть те, кто работает во благо Милана».

Марко Джампаоло заверил поклонников клуба, что будет тяжело работать вместе с командой.

«Я всегда говорю – меньше обещай, чтобы больше сделать. Нужно планировать, работать, а не обещать. Я обещаю, что мы будем работать. Я буду приходить на тренировки в восемь утра и уходить поздно вечером, как всегда. Это я обещаю».

Марко Джампаоло в прошлом сезоне работал с Сампдорией, а в это межсезонье сменил на посту главного тренера Милана Дженнаро Гаттузо. С россонери Джампаоло заключил двухлетний контракт.

В это межсезонье Милан уже объявил о двух трансферах — защитника Реала Тео Эрнандеса, и полузащитника Эмполи Раде Крунича.

Милан занял 5-е место в турнирной таблице Серии А прошлого сезона. Клуб получил путевку в групповой раунд Лиги Европы, но добровольно от нее отказался, чтобы понести наказание за нарушение финансового fair-play.